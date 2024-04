Há uma surpresa no topo da lista dos melhores jogadores portugueses, esta jornada. Nené, médio que atua pelo Jagiellonia Bialystok, da Polónia, superou a concorrência de grandes nomes, como Cristiano Ronaldo e Rafael Leão.

De acordo com os dados compilados pelo Sofascore, parceiro do Maisfutebol, Nené conseguiu uma nota global de 9.5, graças ao «bis» que apontou na goleada por 6-0, diante do Lodzki, na última jornada da Liga Polaca.

Cristiano Ronaldo surge no segundo lugar desta tabela, com 9.4, uma diferença muito curta face ao médio de 28 anos. O internacional português assinou um «hat-trick», na vitória expressiva do Al Nassr por 5-1, na receção ao Al Tai. Além de CR7, também Otávio colocou o nome na lista de marcadores, ao serviço da turma de Luís Castro.

A fechar o «top-3» surge Rafael Leão, com uma nota global de 9.3, depois de mais uma excelente exibição ao serviço do Milan, no último fim-de-semana. O avançado contribuiu com um golo e uma assistência, tendo sido decisivo para o triunfo dos «rossoneri» por 2-1, na casa da Fiorentina.

Miguel Silva (Beitar Jerusalem), Otávio (Al Nassr), Dinis Almeida (Ludogorets), Bruno Fernandes (Man. United), Vitinha (PSG), Anthony Lopes (Lyon) e Rúben Neves (Al Hilal) ocupam os restantes lugares desta lista.