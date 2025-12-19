Presença regular nos franceses do Nice, Tiago Gouveia lamenta não pertencer ao plantel às ordens de José Mourinho, até porque seria mais uma opção entre os extremos do Benfica. O avançado está emprestado pelos encarnados e o Nice tem uma opção de compra de 8 milhões de euros.

«Sou um extremo vertical de origem. O Lukebakio tinha bastante tempo de jogo antes da lesão, o Rodrigo Rêgo é um extremo com o qual me identifico. Ou seja, olhando para os jogadores que o mister tem usado, talvez pudesse ter mais minutos do que teria com o mister Bruno Lage», disse em entrevista à Sport tv.

A viver a primeira experiência no estrangeiro, aos 24 anos, Tiago Gouveia leva 14 jogos pelo Nice, que regista nove derrotas consecutivas e ocupa o 13.º lugar da Ligue 1. Nesta entrevista, o extremo recordou as agressões dos adeptos sobre o plantel.

«Obrigaram-nos a sair do autocarro e a passar entre eles, porque bloquearam a entrada do centro de treinos. Fomos um a um, nem olhei para trás. Claro que fica marcado, fica uma cicatriz no grupo, mas temos o nosso trabalho a fazer, estamos confiantes e isso é o mais importante», acrescentou.