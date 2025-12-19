Tiago Gouveia: «Mourinho? Talvez teria mais minutos do que com Lage»
Avançado está cedido pelo Benfica ao Nice
Presença regular nos franceses do Nice, Tiago Gouveia lamenta não pertencer ao plantel às ordens de José Mourinho, até porque seria mais uma opção entre os extremos do Benfica. O avançado está emprestado pelos encarnados e o Nice tem uma opção de compra de 8 milhões de euros.
«Sou um extremo vertical de origem. O Lukebakio tinha bastante tempo de jogo antes da lesão, o Rodrigo Rêgo é um extremo com o qual me identifico. Ou seja, olhando para os jogadores que o mister tem usado, talvez pudesse ter mais minutos do que teria com o mister Bruno Lage», disse em entrevista à Sport tv.
A viver a primeira experiência no estrangeiro, aos 24 anos, Tiago Gouveia leva 14 jogos pelo Nice, que regista nove derrotas consecutivas e ocupa o 13.º lugar da Ligue 1. Nesta entrevista, o extremo recordou as agressões dos adeptos sobre o plantel.
«Obrigaram-nos a sair do autocarro e a passar entre eles, porque bloquearam a entrada do centro de treinos. Fomos um a um, nem olhei para trás. Claro que fica marcado, fica uma cicatriz no grupo, mas temos o nosso trabalho a fazer, estamos confiantes e isso é o mais importante», acrescentou.