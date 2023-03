Depois da derrota há três dias, a Nigéria respondeu na mesma moeda e venceu na visita à Guiné-Bissau, por 1-0, em jogo do Grupo A de apuramento para o Campeonato Africano das Nações (CAN).

O golo da formação orientada pelo português José Peseiro aconteceu em cima do 30.º minuto, quando Moses Simon cobrou de forma certeira um penálti.

O lateral esquerdo do FC Porto foi titular e cumpriu os 90 minutos pelo conjunto nigeriano. Já Bruno Onyeamaechi, do Boavista, não foi utilizado por Peseiro.

Já no lado da Guiné-Bissau, Nanu (Santa Clara) e Sori Mané (Moreirense) foram titulares. Jardel (Feirense), outro representante do futebol português, entrou aos 81 minutos.

A Nigéria lidera o Grupo A, com nove pontos em quatro jogos, enquanto a Guiné-Bissau é segunda classificada, com sete. Seguem-se Serra Leoa (cinco pontos) e São Tomé e Príncipe (um), sendo que apenas os dois primeiros se apuram.

Angola de Pedro Gonçalves empata com o Gana

Também esta segunda-feira, Angola empatou a um golo com o Gana, em Luanda, na quarta jornada do Grupo E.

Lucas João, aos 51 minutos, de penálti, colocou a turma treinada pelo português Pedro Gonçalves em vantagem, mas Osman Bukari (72m) fixou o empate.

Kialonda Gaspar (Estrela da Amadora) foi titular, enquanto Kadu (Alverca) e Beni Mukendi (Casa Pia) não saltaram do banco.

O Gana ocupa a primeira posição, com oito pontos em quatro jornadas. A República Centro Africana é segunda, com sete pontos, seguindo-se Angola com cinco. Por fim, Madagascar, na última posição, soma apenas um ponto.