Com 12 golos em 30 jogos, André Silva é uma das figuras do Leipzig juntamente com Nkunku e Dani Olmo. O diretor desportivo do clube germânico, Oliver Mintzlaf, deixou um aviso sobre o trio a eventuais interessados.



«Jogadores como Dani Olmo, Nkunku e André Silva são pilares muito, muito importantes, que podem e devem continuar a desenvolver-se connosco. Enfrentaremos a próxima época com estes jogadores», frisou, em declarações à Sky alemã.



Refira-se que o internacional português participou em todos os jogos do Leipzig juntamente com o atacante francês.