*por Tomás Cascão

Yuri Ribeiro confirmou, em exclusivo ao Maisfutebol, que Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest e do Olympiakos, esteve em contacto com os jogadores do clube inglês na véspera do duelo com o Milwall, a contar para a 37.ª jornada do Championship.

«O presidente esteve connosco no dia anterior ao jogo. Depois disso não tivemos mais contacto com ele», reconheceu o jogador que tem como companheiros de equipa os também portugueses Tobias Figueiredo, Alfa Semedo, João Carvalho e Tiago Silva.

O plantel do Nottingham recebeu a notícia da infeção de Marinakis na manhã desta terça-feira e nas próximas horas todos os jogadores e staff técnico serão submetidos a exames.

«Depois do treino da manhã soubemos da notícia, mas estamos todos tranquilos. Vamos estar com um médico para fazer exames, mas não sei de mais nada porque é tudo muito recente. Em princípio ninguém tem nada, mas vamos ser analisados e só depois disso é que saberemos», acrescentou.

O lateral esquerdo português não esconde, porém, alguma apreensão.

«Quando sabemos destas notícias ficamos sempre alarmados, mas temos de reagir com naturalidade porque todo o mundo está a passar por isso. O mais importante é estar tranquilo e tomar as precauções necessárias», concluiu.