O Nottingham Forest, com os portugueses Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, Tiago Silva e João Carvalho em campo, recebeu e venceu este domingo o Huddersfield, por 3-1, em jogo da 39.ª jornada do Championship, a segunda liga inglesa.

Grabban, aos 43 minutos, deu vantagem ao Nottingham antes do intervalo. Na segunda parte, o mesmo jogador aumentou para 2-0 logo aos 50 segundos da segunda parte e Yates fez o 3-0 ao minuto 85. Pouco depois, Bacuna foi expulso na equipa do Huddersfield (89m) que, mesmo em desvantagem, reduziu de penálti na compensação, por Ahearne-Grant.

Tobias, Yuri e Tiago Silva foram titulares, com o último a dar lugar a João Carvalho, ao minuto 73.

O triunfo põe fim a três jornadas do Nottingham sem vencer e faz sonhar com uma subida direta à Premier League. A equipa vermelha está no quarto lugar, com 64 pontos, agora a dois do segundo, o West Bromwich, que perdeu e tem 71 pontos. Faltam disputar sete jornadas e um total de 21 pontos. Pelo meio está o Brentford, terceiro com 66. O líder é o Leeds, com 74.