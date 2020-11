Mauro Borghetti foi um dos responsáveis por, em 2012, o Novara contratar um miúdo dos juniores do Boavista e assume que nessa altura estava longe de imaginar que esse jovem jogador poderia vir a transformar-se num dos melhores médios do mundo.

O rapaz, já se percebeu, era Bruno Fernandes. E por muito estranho que possa parecer ouvir alguém dizê-lo hoje, em 2012, o clube italiano considerou um risco pagar por ele… 40 mil euros.

«Estávamos a seguir o Bruno Fernandes há algum tempo e fomos vê-lo jogar num sábado. Ele tinha a idade e o potencial certos para o que pretendíamos, ainda que a transferência saísse um pouco do nosso orçamento, uma vez que custava 40 mil euros», recorda Borghetti, em declarações ao site Football Italia.

«Esse valor não é nada se pensarmos no jogador que ele é hoje, mas naquela altura era um completo desconhecido. E contratá-lo por aquele valor era um investimento elevado para um clube como o Novara. Mas assumimos o risco», continua.

A verdade é que o clube italiano não se deu nada mal com a opção tomada, uma vez que um ano depois vendeu Bruno Fernandes à Udinese por cinco milhões de euros, que representa ainda hoje a maior transferência da história do Novara.

Ainda assim, Borghetti assume que não esperava ver Bruno Fernandes tornar-se num jogador fundamental num clube como o Manchester United.

«Ele foi subindo o nível dele passo a passo. Mas, sinceramente, ver no que se tornou é um pouco surpreendente para mim. Percebemos que não era um jogador banal, mas estamos a falar de alguém que joga num dos maiores clubes do mundo, com desempenhos que desafiam toda a lógica», defende.