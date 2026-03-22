Há 53 min
Hungria: ZTE de Nuno Campos vence e sonha com a Europa
Equipa do treinador português isolou-se no quarto lugar
Equipa do treinador português isolou-se no quarto lugar
O Zalaegerszeg (ZTE) de Nuno Campos venceu o Ujpest (2-0) na 27.ª jornada da Liga da Hungria. A equipa do treinador português voltou às vitórias depois do empate na última jornada.
Norbert Szendrei (75m) e José Calderón (90+4m) fizeram os golos do triunfo do ZTE. Com esta vitória (2-0), a formação de Nuno Campos isola-se no quarto lugar com 42 pontos – a dois do terceiro Debreceni, que tem menos um jogo e ocupa lugares europeus.
