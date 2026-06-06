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OFICIAL: Nuno Campos é o novo treinador do Dínamo Bucareste
Técnico luso assina até 2028 com o emblema romeno
RM
Técnico luso assina até 2028 com o emblema romeno
RM
Nuno Campos foi anunciado este sábado como novo treinador do Dínamo Bucareste. O técnico luso assina até 2028 com o emblema romeno.
O treinador de 51 anos destacou-se ao comando técnico do Zalaegerszeg, da Hungria, onde alcançou o quinto lugar do campeonato e a final da Taça da Hungria.
Na sua última passagem por Portugal, recorde-se, Nuno Campos orientou o Tondela, na temporada 2021/22. Enquanto treinador-adjunto, representou o FC Porto, Sp. Braga e Paços de Ferreira.
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