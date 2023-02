Nuno Espírito Santo somou esta quinta-feira a sétima vitória consecutiva no comando do Al Ittihad, desta feita na visita ao reduto do Al Ettifaq, por 3-0, na 17.ª jornada do campeonato saudita.

Hélder Costa abriu o marcador aos 19 minutos, Romarinho dilatou a vantagem aios 59m e Haroune Camara fixou o resultado em 3-0, aos 67m.

Com este triunfo, o Al Ittihad assume a liderança do campeonato, com 40 pontos, em 17 jogos. Seguem-se o Al Shabab, segundo classificado, com 40 pontos, e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, que completa o pódio, com 37 pontos, mas apenas 16 encontros disputados.