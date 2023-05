O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, conquistou o campeonato saudita pela nona vez, depois de vencer, na 29.ª e penúltima jornada, o Al-Fayha (0-3).

Com Hélder Costa no onze, a equipa de NES marcou por Ahmed Sharahili (3m) e Romarinho (45+1m e 86m).

Com uma jornada ainda por disputar, o Al Ittihad chegou aos 69 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Al Nassr, que este sábado empatou na visita ao Al Ettifaq (1-1).

Youssoufou Niakaté adiantou os anfitriões aos 43 minutos, enquanto Luiz Gustavo fez o golo dos visitantes aos 56.

Cristiano Ronaldo foi titular e teve de ser substituído aos 84 minutos, com queixas físicas.

Já o AL Khaleej, de Pedro Emanuel, empatou a zero no campo do Al Raed e parte para a última ronda com a possibilidade de ser despromovido.