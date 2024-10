Nuno Espírito Santo está nomeado para melhor treinador do mês de outubro na Premier League.

O treinador luso levou o Nottingham Forest ao sétimo lugar do campeonato, após um mês invicto, fruto do empate na visita ao Chelsea (1-1) e das vitórias sobre Crystal Palace (1-0) e Leicester (3-1).

Arne Slot (Liverpool), Fabian Hurzeler (Brighton) e Pep Guardiola (Manchester City) são os outros nomeados. O vencedor será anunciado na próxima semana, após a combinação dos votos dos adeptos com os de um painel de especialistas.

