Enquanto circulam rumores de que Nuno Espírito Santo poderá estar de saída do Nottingham Forest, o treinador português reconheceu, na conferência de imprensa desta sexta-feira, que a relação com Evangelos Marinakis já não é tão próxima.

«Sempre tive uma relação muito boa com o dono. Na temporada passada, éramos muito próximos e conversávamos quase diariamente. Nesta temporada, não está muito bem [a relação], mas acredito sempre que o diálogo é importante, porque a minha preocupação é o plantel e a temporada que temos pela frente. A nossa relação mudou e não somos tão próximos», admitiu o técnico luso aos jornalistas.

«Não, não é bom. Acho que todos no clube deveriam estar juntos, mas essa não é a realidade», acrescentou.

Nuno Espírito Santo tinha alertado recentemente para a necessidade de mais reforços e deixou críticas ao planeamento da pré-época e à construção do plantel, palavras que não terão caído bem no empresário grego, que também é proprietário do Rio Ave.

«Não sei exatamente, mas vou ser sincero, não é a mesma coisa. Não sei o motivo. O que eu disse na semana passada ou há duas semanas era a minha preocupação e o motivo pelo qual eu estava preocupado com o rumo que estávamos a tomar [como clube]», salientou.

«O que eu disse, disse-o com respeito. A realidade é que a relação não é a mesma. Era uma relação de respeito, baseada na confiança e na partilha de opiniões, mas agora não é tão boa. Penso que no Forest todos temos claro que a minha função é gerir a equipa e prepará-la bem. No clube existem opiniões diferentes, eu sou alguém que diz a sua opinião e depois faço o meu trabalho», vincou.

Questionado sobre se a relação ainda tem pernas para andar, o treinador português mostrou abertura para continuar no cargo.

«Espero que sim, mas não sei, isso não posso responder. Da minha parte, estou a fazer tudo o que posso para ajudar o Forest», concluiu.