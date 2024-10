Nuno Espírito Santo protagonizou um episódio enternecedor ao serviço do Nottingham Forest, numa ação solidária com uma equipa de futebol composta por pessoas com síndrome de Down - o Warriors United, de Nottinghamshire.

O treinador português respondeu a perguntas, algumas delas inusitadas, vindas de alguns desses atletas, em conferência de imprensa realizada nas instalações do Nottingham Forest. Além disso, os participantes viram em primeira mão o treino do clube.

NES foi questionado sobre a banda favorita - Coldplay -, se gosta de batatas fritas, e ainda aprendeu a dizer 'eu amo o Forest' em linguagem gestual. Não perca o vídeo: