O Everton triunfou por 2-1 no Molineux, frente aos Wolves, numa partida da 18.ª jornada da Premier League.



Os toffees começaram melhor e chegaram muito cedo à vantagem. Logos aos cinco minutos, Lucas Digne destacou-se na esquerda e deu para a entrada da área onde surgiu Alex Iwobi a rematar cruzado para o fundo da baliza da equipa orientada por Nuno Espírito Santo.



Com Patrício, Semedo, Fábio Silva, Moutinho, Rúben Neves e Pedro Neto de início, os lobos igualaram precisamente por intermédio de um português. Ait-Nouri arrancou na esquerda e cruzou para um pontapé de primeira de Rúben Neves na pequena área (14m).

O golo do triunfo da formação de Ancelotti chegou à entrada para o quarto de hora final. André Gomes, lançado no jogo pelo italiano aos 64 minutos, cruzou para o cabeceamento certeiro de Michael Keane.



Nuno Espírito Santo ainda lançou Cutrone e Vitinha, mas o resultado não se alterou. Assim, o Wolverhampton continua no 14.º lugar com 22 pontos enquanto o Everton isolou-se no quarto lugar, ainda que de forma provisória.