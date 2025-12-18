Com o título alcançado na Taça Intercontinental ao serviço do Paris Saint-Germain, na quarta-feira, o futebolista português Nuno Mendes chegou aos 16 troféus na carreira e igualou o registo que só o inglês Phil Foden tinha.

Nuno Mendes passa a ser agora um dos dois futebolistas com 16 títulos alcançados na carreira, no ano civil em que completa 23 anos.

Além da Taça Intercontinental pelo PSG, Nuno Mendes tem quatro ligas francesas, duas Taças de França, três Supertaças de França (embora só tenha jogado duas), uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia. Todos estes 12 títulos foram pelo clube gaulês.

Pelo Sporting, Nuno Mendes conquistou uma Liga portuguesa, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira.

O outro título foi pela Seleção A de Portugal, a Liga das Nações.

Nuno Mendes completou 23 anos a 19 de junho último.