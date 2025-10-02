Há um internacional português no onze ideal da segunda jornada da Liga dos Campeões - a grande exibição diante do Barcelona valeu a distinção a Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain.

Totalista no encontro, vencedor de vários duelos com Lamine Yamal e assistente do golo de Senny Mayulu, Nuno Mendes foi eleito homem do jogo pelos observadores da UEFA. A sua performance valeu-lhe também a inclusão nos melhores onze da segunda jornada da competição.

Ugurçan Çakir (Galatasaray), Denzel Dumfries (Inter de Milão), Federico Gatti (Juventus), Eric Dier (Mónaco), Nicolás Pépé (Villareal), Odegaard (Arsenal), Sabitzer (Borussia Dortmund), Hauge (Bodo/Glimt), Kylian Mbappé (Real Madrid) e Rasmus Hojlund (Nápoles) completam as escolhas.