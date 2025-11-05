O Paris Saint-Germain informou que Nuno Mendes é baixa para as próximas semanas devido a uma entorse num contraída na receção ao Bayern Munique nesta terça-feira.

O lateral-esquerdo internacional português falha assim os próximos compromissos da Seleção Nacional, diante da Irlanda e da Arménia.

Recorde-se que Nuno Mendes concluiu os 90 minutos do jogo, mas precisou de ser assistido para colocar uma ligadura à volta do joelho esquerdo.

Além de Nuno Mendes, o jogo com o conjunto germânico, que terminou com a derrota dos parisienses por 2-1, custou a perda de mais jogadores. Achraf Hakimi sofreu uma entorse severa no tornozelo esquerdo - num lance que custou a expulsão do ex-FC Porto Luis Díaz - e enfrenta uma paragem superior à de Nuno Mendes e que pode chegar ao mês e meio, o que significa que, a cumprirem-se os prazos de recuperação, poderá ainda representar a seleção de Marrocos na CAN (Taça das Nações Africanas), que começa na segunda quinzena de dezembro.

O Paris Saint-Germain perdeu ainda Ousmane Dembélé. O Bola de Ouro da última época foi substituído aos 25 minutos e foi diagnosticado com uma lesão muscular na zona dos gémeos. Enfrenta uma paragens de algumas semanas e falha os próximos compromissos com a seleção de França.

(artigo atualizado)