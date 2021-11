O futebolista português Nuno Mendes destacou o nível desportivo que está a viver no Paris Saint-Germain, considerando que «é outro mundo» partilhar balneário com nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Neymar, apesar dos elogios que deixa ao Sporting.

«Estamos num nível superior ao que experimentei no Sporting. No Sporting havia bons jogadores, mas jogar com Messi, Neymar e Mbappé… são outro mundo. Estou a adaptar-me, a melhorar a cada dia», disse, em declarações à revista Onze Mondial.

O lateral-esquerdo, que já tinha partilhado no passado um episódio aquando do seu recrutamento para o Sporting, quando tinha nove anos, lembrou novamente o modo como recebeu um olheiro dos leões… com uma faca.

«Um dia, eu saio da escola. E sou uma pessoa desconfiada, percebo que alguém está a seguir-me e corro para casa. Batem à porta e eu estou do outro lado com uma faca na mão. Achei que seríamos roubados. Abro a porta e ele [ndr: o olheiro] diz-me: “Calma, sou o recrutador do Sporting!”. Então, guardei a faca», recordou o jovem internacional português de 19 anos, falando ainda de como aconteceu a frenética mudança para Paris, formalizada em cima do fecho do mercado de transferências.

«Estava em estágio com a seleção portuguesa. Sabia que havia um interesse do PSG, mas só no dia 31 de agosto se concretizou. Foi feita uma oferta, fiquei muito feliz e disse que sim. Assinei e a minha transferência foi formalizada às 23h58. Outros clubes? Sim, mas eu disse ao meu agente que Paris era a minha prioridade e que estava contente de juntar-me ao clube. É um clube que acompanho e adoro há muito tempo, então queria continuar o meu trabalho aqui», expressou.