Os futebolistas portugueses Nuno Mendes e Vitinha estão no onze ideal da 26.ª jornada da liga francesa, anunciou esta quarta-feira o organizador da competição.

Num onze formado a partir da votação dos adeptos, Nuno Mendes e Vitinha surgem nesta equipa na sequência da vitória por 6-2 do Paris Saint-Germain ante o Montpellier, no domingo.

Vitinha foi titular e fez o primeiro golo do jogo e ainda e duas assistências. Nuno Mendes, que entrou para jogar toda a segunda parte, fechou as contas do resultado.