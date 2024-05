O lateral-esquerdo Nuno Mendes está, pelo segundo jogo consecutivo, fora dos convocados do Paris Saint-Germain, desta vez para a visita desta quarta-feira a Nice, para o jogo da 32.ª jornada (20h00), de acerto de calendário.

Nuno Mendes já tinha ficado de fora, a descansar, no PSG-Toulouse de domingo, ganho pelos visitantes por 3-1. Tal aconteceu após a exigente eliminatória da Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund nas meias-finais e numa altura em que está próximo o Euro 2024 ao serviço de Portugal, prova para a qual Nuno Mendes encabeça a lista de favoritos à convocatória.

O jogador de 21 anos, que voltou à competição em fevereiro e leva 12 jogos e um golo, não consta no boletim clínico do PSG.

Entre os 20 convocados do treinador Luis Enrique, nota para o regresso do médio português Vitinha, que também tinha ficado de fora ante o Toulouse, tal como Warren Zaïre-Emery.

De fora, por questões físicas e em recuperação de lesões, estão Presnel Kimpembe, Sergio Rico e Lucas Hernandez, assim como Ousmane Dembele, que segundo o PSG sofreu uma pancada na coxa esquerda ante o Toulouse. Kylian Mbappé, com desconforto no tendão da coxa esquerda, também fica de fora, de acordo com o boletim clínico do clube. O guarda-redes Keylor Navas, por doença, também é ausência.