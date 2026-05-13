O PSG anunciou esta quarta-feira a lista de convocados para a deslocação a Lens, para jogar a partida em atraso referente à jornada 29 da Ligue 1.

A principal ausência nos eleitos de Luis Enrique para a visita ao Lens é Nuno Mendes. O lateral luso, que já tinha falhado o jogo com a receção ao Brest, fica de fora de mais um compromisso dos parisienses devido a uma lesão na coxa.

Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos estão convocados para aquele que, em caso de empate ou vitória do PSG, pode ser o jogo do título para os parisienses.

Lens e PSG entram em campo esta quarta-feira, num jogo com início marcado para as 20h00.