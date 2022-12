O Paris Saint-Germain atualizou esta terça-feira a situação clínica dos internacionais portugueses Nuno Mendes e Renato Sanches.

O lateral-esquerdo, que se lesionou na coxa no Mundial 2022, continua em tratamento e deverá regressar aos treinos com o restante grupo daqui a duas semanas.

Já o médio, que sofreu uma contusão durante um jogo particular do PSG, vai treinar individualmente já a partir do próximo fim de semana.