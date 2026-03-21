O PSG goleou (4-0) o Nice num encontro referente à 27.ª jornada da Liga francesa. Nuno Mendes esteve em grande destaque com um golo e uma assistência.

João Neves foi baixa por lesão. Já Vitinha e Nuno Mendes foram titulares. Gonçalo Ramos saltou do banco ao intervalo. Do lado do Nice, Tiago Gouveia foi suplente não utilizado.

Perto do final da primeira parte, o PSG beneficiou de uma grande penalidade. O português Nuno Mendes assumiu a responsabilidade e inaugurou o marcador (42m).

Já no segundo empo, o lateral ex-Sporting voltou a estar envolvido no golo. Mendes arrancou pelo lado esquerdo e serviu Désiré Doué, que já dentro de área atirou um autêntico míssil para o segundo (49m).

O resultado começou a aproximar-se dos tons de goelada no já nos instantes finais. Dro Fernández, jovem que pagou a própria cláusula para deixar o Barcelona, estreou-se a marcar pelo PSG. O espanhol recebeu em zona perigosa e atirou rasteiro para o terceiro (81m).

Pouco depois, Zaïre-Emery fechou as contas do jogo aos 85 minutos.

Com esta goelada (4-0), o PSG retoma a liderança da Liga francesa, somando agora com 60 pontos – a um do Lens, que é segundo com um jogo a mais. O Nice, por sua vez, está em 15.º com 27 pontos – a cinco dos lugares de descida.

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