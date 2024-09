Nuno Reis, defesa formado no Sporting, abraça uma nova aventura no estrangeiro, aos 33 anos. Reis assinou pelo Mohun Bagan Super Giant, o campeão da primeira divisão indiana.

O internacional jovem por Portugal foi campeão três vezes consecutivas no Melbourne Victory, da Austrália. Finda agora essa aventura e desloca-se mais para norte.

Nuno Reis já teve experiências em clubes como o Levski Sofia, Vitória de Setúbal, Panathinaikos, Metz ou Cercle Brugge, além do Sporting.

We have a new Mariner in town! Let’s welcome Nuno Reis! 💚♥️#MBSG #JoyMohunBagan #আমরাসবুজমেরুন pic.twitter.com/qgoCcgLWxa