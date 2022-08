Depois de terminar a ligação de quase uma década ao Benfica sem nunca se ter estreado na equipa principal, Nuno Santos foi anunciado como reforço do Charlotte FC, da Major League Soccer (MLS). Na apresentação, o jogador de 23 anos mostrou-se satisfeito pela decisão de rumar aos Estados Unidos.

«Muito feliz por esta nova etapa da minha carreira. Obrigado ao Charlotte FC por confiar em mim. Vou dar o meu melhor por este clube e pelos adeptos. Mal posso esperar para estar dentro de campo ao lado de todos vocês», escreveu nas redes sociais.

Very happy for this new stage of my career in the Queen City. Thank you to Charlotte FC for trusting in me.

I will give my best for this club and its fans. Can’t wait to be inside The Bank alongside you all! 👑💙 #ForTheCrown pic.twitter.com/k9Btew6gtm