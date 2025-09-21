Nuno Santos está de saída do V. Guimarães para reforçar o Mamelodi Sundowns, equipa sul-africana que é orientada por Miguel Cardoso.

A notícia foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada também pelo Maisfutebol, que apurou que o médio dos vimaranenses, que não participou no dérbi minhoto com o Sp. Braga neste sábado, já está a viajar.

O acordo entre vimaranenses e o atual campeão da África do Sul e vice-campeão africano ficou fechado por uma verba a rondar o milhão de euros.

Formado no Benfica, Nuno Santos chegou ao V. Guimarães em 2023/24, depois de ter jogado um ano no Charlotte FC, equipa da Liga profissional norte-americana.

Em dois anos no emblema minhoto, o jogador de 26 anos participou em 90 jogos.

O mercado na África do Sul encerra no início desta semana.