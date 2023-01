O português Nuno Tavares foi castigado com três jogos de suspensão pelo comité disciplinar da Ligue 1, depois de ter sido expulso na vitória do Marselha no terreno do Montpellier (2-1), na segunda-feira.

O lateral-português foi titular e até marcou o golo inaugural do encontro aos 47 minutos. Já nos instantes finais, quando o Marselha vencia por 2-0, Nuno Tavares pontapeou um adversário e ainda provocou os adeptos da equipa da casa com um gesto a indicar o resultado, recebendo ordem de expulsão.

No final do jogo, recorde-se, o técnico Igor Tudor notou que Nuno Tavares «perdeu a cabeça», pelo que iria «levar uma bela multa».

Desta forma, o jogador luso vai falhar o jogo da Taça da França contra o Hyèrez, além dos encontros diante de Troyes e Lorient, a contar para a Ligue 1.