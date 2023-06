O internacional sub-21 português Nuno Tavares considerou que o Benfica conquistou o campeonato nacional com todo o mérito.

«O Benfica foi um justo vencedor, não há dúvidas, liderou o campeonato desde o início ao fim», começou por dizer, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita ao Colégio Nuno Álvares Pereira, onde estudou.

O lateral-esquerdo de 23 anos confessou ainda que gostava de voltar a representar os encarnados.

«Eu fui formado no Benfica, então sempre que o Benfica ganha qualquer coisa eu fico muito contente, como é óbvio, por fazer parte dessa instituição também. Se o Benfica ganhar títulos eu fico contente. Gostava de jogar no Benfica, como todas as pessoas que saem do Benfica. É uma grande instituição, mas neste momento estou focado no Europeu [sub-21] e isso é o mais importante», concluiu.

Nuno Tavares saiu do Benfica em 2021, para rumar ao Arsenal. Esta temporada, esteve cedido pelos gunners ao Marselha e protagonizou a época mais goleadora da carreira, com seis golos em 39 jogos.