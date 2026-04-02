O internacional português Nuno Tavares abordou os constantes problemas físicos que tem sofrido nas últimas temporadas. Em entrevista à Radio Serie A, o lateral dá a entender que as responsabilidades devem ser repartidas.

«Conheço o meu corpo. Por vezes, as decisões não dependem inteiramente de mim. Sei o que posso dar e quando não consigo dar o meu melhor. Houve problemas, nem todos estávamos de acordo quanto a certas decisões, mas o importante é que sei interpretar o meu corpo, sei do que preciso e quando preciso de parar», afirmou.

Nuno Tavares soma 17 jogos esta temporada, menos de metade do total que podia ter disputado. Deixou elogios ao currículo do treinador Maurizio Sarri, mas também admite:

«Nesta época, não têm visto muitas das minhas jogadas ofensivas porque estamos mais focados taticamente e talvez mais contidos, mas é uma forma de melhorarmos como equipa. Jogamos um bom futebol. O meu objetivo é melhorar continuamente em relação à época passada. Não quero dar-vos um número específico de assistências, mas obviamente gostaria de conseguir mais», diz o luso, que ainda não assistiu esta época.

Tavares, ex-jogador de Benfica, Arsenal ou Marselha, revelou ainda um «amor pela música» que está «ao mesmo nível» que o amor pelo futebol. O lateral não joga desde outubro de 2025 pela Seleção.