Terminada mais uma jornada, é tempo de olhar para o melhor que se faz lá fora e que tem cunho luso. Com vários jogadores em destaque, Nuno Tavares foi quem obteve a melhor classificação para o Sofa Score, parceiro do Maisfutebol.



O internacional jovem por Portugal fez duas assistências na vitória da Lazio contra o Génova e conseguiu a classificação de 8.8. Logo atrás surge João Neves (8.4), médio que se estreou a marcar pelo PSG no Clássico contra o Marselha. Rúben Vinagre completa o pódio depois de ter contribuído com uma assistência para o triunfo do Legia Varsóvia ante o Katowice.



Hernâni (Osijek), Matheus Nunes (Man. City), Cancelo (Al Hilal), Joel Pereira (Lech Poznan), Costinha (Olympiakos), Pedro Neto (Chelsea) e Martim Marques (Lugano) completam o «top dez».