Cedido pelo Arsenal ao Marselha desde o início da época, Nuno Tavares afirmou-se rapidamente como dono do lado esquerdo da defesa do atual segundo classificado da Liga francesa e Igor Tudor dirigiu-lhe palavras elogiosas nesta quinta-feira durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Montpellier, garantindo ter potencial para voos mais altos.

«Ainda é um jogador jovem, tem capacidades físicas fantásticas e pernas fora do comum. Poderia jogar no Real Madrid, no Barcelona ou no Manchester City», afirmou.

Ainda assim, Tudor avisou que o ex-jogador do Benfica ainda precisa de crescer. «Falamos muito com ele. Ele tem sido muito importante para nós nesta época. Marcou vários golos, o que não é banal na posição que ele ocupa, e pode mudar as coisas quando está em forma», concluiu.

Nesta temporada, Nuno Tavares leva 32 jogos (27 dos quais como titular) e seis golos pelo Marselha.