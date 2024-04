Formado no Benfica, Nuno Tavares também conhece bem a realidade do Marselha, clube que representou na temporada passada, por empréstimo do Arsenal.

«Foi o melhor momento da minha carreira. Tive algumas estatísticas interessantes. Em França, o futebol é mais físico e mais rápido que em Portugal. Não é tão competitivo como a Premier League, mas gostei muito do futebol francês pela sua intensidade», disse o lateral-esquerdo, que na presente temporada está cedido ao Nottingham Forest.

«É sempre diferente quando um clube e um treinador confiam e apostam em ti. Igor Tudor foi o treinador que mais confiou em mim, juntamente com Jorge Jesus», acrescentou.

Nuno Tavares assumiu que foi «feliz» na cidade de Marselha e estabeleceu ainda uma comparação entre os dois estádios, com um alerta para os encarnados.

«Senti-me um pouco como se estivesse em Lisboa. As ruas, as pessoas, certos lugares: em muitos aspetos, as duas cidades são semelhantes e adorei Marselha. O estádio do Benfica é mais bonito mas o ambiente é ainda mais forte e mais intenso no Vélodrome», destacou.

O Benfica recebe o Marselha esta noite, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa e o coração de Nuno Tavares vai estar dividido.

«Senti-me muito bem em Marselha e no Benfica, onde me formei e me estreei como sénior. É a minha segunda casa. O meu coração está dividido. Esperemos que sejam dois bons jogos e que vença a melhor equipa», atirou.