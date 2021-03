Uma assistência do futebolista português Fábio Martins valeu o triunfo do Al Shabab na deslocação ao Damac, por 2-1, esta segunda-feira, em jogo da 21.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

O antigo jogador do Manchester United, Odion Ighalo, inaugurou o marcador para o Al Shabab aos 12 minutos, tendo feito o golo final, ao minuto 39, a cruzamento de Fábio Martins. Pelo meio, Zelaya marcou para o Damac.

O Al Shabab, que lidera, teve ainda de aguentar a compensação com menos um, após a expulsão do ex-FC Porto Igor Lichnovsky, aos 90 minutos. Contudo, os visitantes até marcaram nesse período, aos 90+6’, por Guanca, mas o golo foi anulado pelo vídeo-árbitro, por falta. Antes, ao minuto 64, também Ighalo viu o hat-trick anulado, por fora de jogo.

Com este triunfo, o Al Shabab é líder, com 44 pontos, mais cinco que o Al Hilal, que no domingo goleou por 5-2, com golos de André Carrillo e Luciano Vietto.