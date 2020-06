O PAOK Salónica de Abel Ferreira venceu por 3-1 o OFI Creta, que apresentou os portugueses Lisandro Semedo e Ricardo Vaz no onze, na jornada 29, na fase de apuramento de campeão.

Com este triunfo a equipa do técnico português subiu ao segundo lugar da classificação empatado com o AEK de Atenas, ambos a 16 pontos e com mais um jogo do que o líder, o Olympiakos de Pedro Martins, que é quase campeão.

A equipa de Abel beneficiou de um empate imposto pelo seu rival de Salónica, o Aris, em casa do AEK (2-2). Bruno Gama marcou de penálti um dos golos do Aris, que contou com Hugo Sousa no onze. Do lado do AEK, jogaram Hélder Lopes, titular, Paulinho e Nélson Oliveira, suplentes utilizados, enquanto André Simões não saiu do banco.