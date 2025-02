Um golo do médio português Chiquinho permitiu ao Olympiakos somar um ponto este domingo na receção ao Asteras Tripolis: 1-1 foi o resultado, no duelo da 22.ª jornada da liga grega de futebol.

A equipa visitante adiantou-se no marcador aos seis minutos de jogo, por Nikos Kaltsas, mas Chiquinho fez o empate pouco depois, ao minuto 11.

A equipa treinada por José Luis Mendilibar teve os portugueses Chiquinho, Costinha e Gelson Martins no onze inicial.

Com este resultado, o Olympiakos segue líder, agora com 48 pontos, mas viu o AEK Atenas aproximar-se, com a goleada por 5-0 ao Panserraikos. O AEK é agora 2.º classificado, com 46 pontos, tendo ultrapassado o Panathinaikos, agora 3.º com os mesmos 43 pontos. A equipa treinada pelo português Rui Vitória foi derrotada por 2-0 na visita ao Aris.