O Olympiakos, de Pedro Martins, assumiu a liderança da Liga grega ao vencer no reduto do Pas Giannina, por 2-1.

A equipa do técnico português passa a somar 14 pontos, mais um do que PAOK e Volos, que empataram a quatro golos.

Vierinha fez uma assistência mas depois falhou um penálti ao minuto 80. Alex Soares não saiu do banco na equipa visitante.

Também com 13 pontos está agora o AEK, que venceu o Atromitos por 3-0, com André Simões no onze.