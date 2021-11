O Olympiakos perdeu nesta quinta-feira por 2-1 com o Eintracht Frankfurt.

A equipa do treinador português, que teve Rony Lopes a saltar do banco na segunda parte, até esteve a vencer, mas viu o conjunto alemão fazer a reviravolta com um golo nos descontos.

El-Arabi abriu o marcador aos 12m, Kamada fez o empate cinco minutos depois e Hauge consumou a reviravolta aos 90+1.

Gonçalo Paciência não foi opção no conjunto alemão, que passa a ser ainda mais líder do grupo D, com 10 pontos. O Olympiakos mantém o segundo lugar, com sete, mas pode ver o Fenerbahce de Vítor Pereira chegar aos cinco, caso vença o Antuérpia.