Há mais de dois anos no Olympiakos, Chiquinho renovou contrato com o emblema grego.

O clube do Piréu oficializou a renovação esta terça-feira, sem revelar os termos do novo vínculo do médio de 30 anos. O anterior contrato do ex-Benfica, diga-se, era válido até 2027.

Chiquinho leva seis golos e cinco assistências em 29 jogos pelo Olympiakos, que recentemente também tinha comunicado a renovação com Gelson Martins.