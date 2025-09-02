O português Daniel Podence está de volta ao Olympiakos, anunciou o emblema do Pireu esta terça-feira.

O avançado de 29 anos vai cumprir a terceira passagem no clube, onde chegou pela primeira vez em 2018/19, oriundo do Sporting. Em 2023/24, o internacional luso foi cedido pelo Wolverhampton ao conjunto grego e protagonizou a melhor temporada da carreira (15 golos e dez assistências em 46 partidas).

Na época passada, Podence esteve ao serviço dos sauditas do Al Shabab: em 21 jogos, apontou três golos e sete assistências.

No Olympiakos, Podence vai encontrar os portugueses Costinha, Rúben Vezo, Chiquinho, Diogo Nascimento e Gelson Martins, além de caras bem conhecidas do futebol português, como Bruno Onyemaechi, Mehdi Taremi ou Roman Yaremchuk.