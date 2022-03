Pedro Martins fez história ao comando do Olympiakos. O português tornou-se no treinador com mais jogos ao comando do clube ateniense (209), superando o bósnio Dusan Bajevic.



Apesar da marca inédita para o técnico, o bicampeão helénico não foi além de um empate a um golo na visita à casa do Giannina, em jogo da segunda jornada da fase de apuramento do campeão.



Com João Carvalho de início, o Olympiakos adiantou-se no marcador por El Arabi nos descontos da primeira parte. No entanto, o líder da prova deixou-se empatar aos 70 minutos - marcou Joan Perea.

Após a segunda de dez jornadas da fase decisiva, Olympiacos tem 69 pontos, mais 13 do que o PAOK, segundo, que visita este domingo o AEK Atenas, terceiro e a ainda mais distantes 22 pontos da liderança.



Veja os golos do encontro: