O futebolista português Daniel Podence fez, este domingo, os dois primeiros golos da vitória do Olympiakos na deslocação ao PAS Giannina, por 3-0, em jogo da 7.ª jornada da primeira liga da Grécia.

Podence abriu o marcador aos 17 minutos com um remate de pé esquerdo fora da área e, ao minuto 23, bisou com novo remate de pé esquerdo de fora da área, este ligeiramente descaído para a direita.

O 3-0 surgiu já perto do fim do jogo, aos 90+1m, por Rodinei.

Com este resultado, o Olympiakos passa a somar 19 pontos, mais cinco do que o PAOK e mais seis do que o Panathinaikos, equipas que empataram entre si este domingo, sendo que o Panathinaikos tem menos um jogo. O AEK,4.º com 11 pontos, é que pode aproveitar os deslizes dos adversários, pois ainda tem menos dois jogos realizados.