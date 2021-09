O Olympiakos recebeu e venceu o Apollon Smyrnis, em jogo da terceira ronda da liga grega. O 4-1 final revela a diferença entre as duas equipas. Os homens de Atenas têm agora sete pontos e o Apollon continua a zeros.



A partida teve muitas caras conhecidas e o melhor em campo foi Tiquinho Soares, ex-avançado do FC Porto (e do Nacional e do Vitória). Soares marcou dois dos quatro golos do Olympiakos e deu trabalho que chegue a Bruno Alves e companhia.



O experientíssimo internacional português fez os 90 minutos no centro da defesa do Apollon. Masouras e Vrousai marcaram os restantes golos da equipa orientada por Pedro Martins, que ainda lançou Rony Lopes aos 67 minutos. Abiola Dauda marcou o golo de honra do Apollon.



Importa dizer que nos outros jogos do dia, o PAOK venceu por 2-1 em casa do Panetolikos (Hélder Barbosa entrou aos 81 minutos) e o OFI Creta-Asteras Tripolis acabou igualado a zero.



VÍDEO: o 3-0 de Tiquinho Soares