A seleção de Omã, orientada por Carlos Queiroz, terminou esta segunda no quarto lugar da Taça da Ásia Central, ao perder com a Índia no desempate por grandes penalidades (3-2), após empate a uma bola no tempo regulamentar e prolongamento.

No encontro disputado em Hisor, no Tajiquistão, Omã esteve em vantagem com um golo de Jameel Al Yahmadi (55m), mas viu os indianos empatarem já na reta final, por Udanta Singh (80m).

A expulsão do capitão Ali Al Busaidi (96m) deixou a equipa do treinador português em inferioridade numérica até final, e no desempate os omanis falharam três das cinco conversões, contra apenas duas falhas da Índia.

O título acabou por ficar em casa do Uzbequistão, coanfitrião da prova, que venceu o Irão por 1-0 após prolongamento graças a um golo de Khojiakbar Alijonov aos 120 minutos.

A seleção de Omã segue agora focada na preparação para a quarta fase de apuramento asiático para o Mundial 2026, onde vai defrontar Qatar (8 de outubro) e Emirados Árabes Unidos (11 de outubro), ambos em Doha.