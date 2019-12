Cristiano Ronaldo a lidera o onze da jornada dos portugueses a jogar no estrangeiro, elaborado para o Maisfutebol pelo Sofascore, com base na pontuação estatística atribuída nos jogos do fim de semana.



O jogador da Juventus marcou dois golos este domingo frente à Udinese, naquele que foi o seu melhor jogo da temporada pela Vecchia Signora, e recebeu uma nota de 9,2.

Ronaldo foi o único com nota acima de 9. O melhor depois foi Renato Sanches, que marcou o golo decisivo na vitória do Lille frente ao Montpellier, e teve nota de 8,3.

Destaque ainda Mário Rui, com uma nota de 7,9, e Sido Jombati, lateral direito da formação do Sporting, que joga no Wycombe Wanderers, terceiro escalão inglês, que teve uma nota de 7,6.



O onze da jornada de portugueses a jogar no estrangeiro: