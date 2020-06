Numa altura em que a Seleção Nacional deveria estar a jogar no Euro 2020 são vários os internacionais portugueses que estão em forma nos respetivos clubes, apesar de todas as restrições impostas pela pandemia da covid-19. Isso ficou bem patente no último onze da semana elaborado pelo SofaScore para o Maisfutebol com base nos jogos disputados de 19 a 22 de junho.

Um onze com um ataque de luxo com Gonçalo Guedes, Bruno Fernandes e Bernardo Silva no apoio direto a Cristiano Ronaldo. O extremo do Valencia, que se destacou com um golaço ao Osasuna, teve mesmo a nota mais elevada (8,2), a par de Bruno Fernandes que também marcou no empate do Manchester United diante do Tottenham de José Mourinho (1-1).

Além do quarteto no ataque, este onze conta ainda com outros internacionais que estiveram em destaque esta semana, como Nélson Semedo (Barcelona), Raphael Guerreiro (B. Dortmund) ou mesmo Rúben Neves e João Moutinho (ambos do Wolverhamtpon).

Uma referência ainda para o Granada que coloca dois portugueses nesta equipa, com Rui Silva na baliza, também com uma nota de 8,2, e Domingos Duarte no eixo da defesa, a fazer dupla com Rúben Vezo (Levante).