O avançado português do Eintracht Frankfurt, André Silva, foi o jogador em destaque no onze ideal de portugueses a atuar no estrangeiro na jornada desportiva do último fim-de-semana, entre 12 e 15 de junho.

André Silva, que fez dois golos na vitória do Eintracht ante o Hertha Berlim, teve nota de 8,8 em 10, de acordo com a pontuação do SofaScore, destacando-se como a referência na posição de avançado.

O clube mais representado é o Goztepe, da Turquia, com dois jogadores. O guarda-redes Beto e o médio André Castro. Ao todo, são mesmo seis jogadores do campeonato turco representados na equipa, mais de metade.

Na defesa, há dois João Pereira nas laterais: o do SonderjyskE (Dinamarca) e o do Trabzonspor (Turquia), além de Rúben Vezo (Levante, Espanha) e Ivanildo Fernandes, do Rizespor (Turquia).

No meio-campo, além de Castro, há o luso-brasileiro Luís Gustavo, do Numancia (Espanha). Mais à frente, Cristiano Ronaldo (Juventus, Itália), Ricardo Quaresma (Kasimpasa, Turquia) e André Sousa (Gaziantepspor, Turquia).