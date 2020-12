O onze da semana dos portugueses no estrangeiro, construído com ajuda da SofaScore, conta com um corpo estranho, com um jogador que joga fora da Europa e que conta com a nota mais elevada da semana, destacando-se à frente de internacionais como Anthony Lopes, João Cancelo ou Bruno Fernandes.

Trata-se de Marcos Paulo, um português nascido em Niterói, há 19 anos, com dupla nacionalidade, mas que já representou Portugal no Torneio de Toulon e tem dado nas vistas no Brasileirão com a camisola do Fluminense. No passado fim de semana marcou dois golos na vitória sobre o Athletico Paranaense e, com 9,8 pontos, destaca-se com a nota mais elevada da semana.

Um onze com apenas três jogadores a ultrapassar a fasquia dos oito pontos: Bruno Fernandes, determinante na vitória do Man United sobre o West Ham, Daniel Candeias, que marcou no triunfo do Gençlerbirligi, na Turquia, e o tal caso de Marcos Paulo.

Ora veja: