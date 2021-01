Bernardo Silva foi o português em maior evidência no estrangeiro no último fim de semana. O médio do Manchester City apontou dois golos na vitória sobre o Birmingham para a Taça de Inglaterra por 3-0 e foi, sem surpresas, o português que mais se destacou lá fora, tendo-lhe sido atribuído, pela SofaScore, 8,9 pontos.

André Silva, que também bisou mas ao serviço do Eintracht Frankfurt, e Rúben Neves (Wolverhampton) são os portugueses que mais se aproximam de Bernardo e os únicos que atingem os 8 pontos de nota.

Refira-se que quatro jogadores do onze dos portugueses no estrangeiro atuam em Inglaterra, dois em Espanha, Itália e França e um na Alemanha.

Confira o onze: