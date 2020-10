O jogo entre Orlando City e Columbus Crew, a contar para liga norte-americana de futebol (MLS), agendado para a madrugada de domingo para esta segunda-feira (00h30), foi adiado devido a casos positivos de covid-19.

A equipa de Orlando, na qual jogam os portugueses Nani e João Moutinho, já tinha anunciado, no sábado, em nota oficial, a existência de um caso positivo, que não afetou o agendamento do jogo.

Contudo, o duelo acabou mesmo adiado após o Columbus Crew, onde joga Pedro Santos, ter confirmado, no domingo, dois casos positivos de covid-19 entre membros da estrutura do futebol. «A decisão de adiar a partida foi tomada depois de o Crew confirmar dois casos positivos de covid-19 após os testes de sexta-feira, envolvendo dois membros do staff do futebol», refere a nota do clube de Pedro Santos. Nova data está por anunciar.